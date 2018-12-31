Ситуация с платежным балансом улучшилась

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Чистый приток капитала по финансовому счету увеличился до 1,6 млрд долларов

Платежный баланс в ноябре был сведен с профицитом на уровне 1,3 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Макроэкономический и монетарный обзор" Национального банка (декабрь 2018 года).

Как отметили в НБУ, приток капитала по финансовому счету в ноябре составил 1,6 млрд долларов, в основном благодаря размещение правительством облигаций внешнего государственного займа.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в ноябре увеличился до 301 млн долларов, 85% из которых были направлены в реальный сектор. За 11 месяцев этого года чистый приток прямых иностранных инвестиций составил 2 млрд долларов, 21% из которых операции банковского сектора по переоформлению долга в уставный капитал, сообщили в НБУ.

В целом за январь - ноябрь 2018 года чистый приток капитала по финансовому счету составил 5,5 млрд долларов и был значительно выше, чем в аналогичном периоде 2017 года (4,2 млрд долларов).

По данным НБУ, дефицит текущего счета платежного баланса в ноябре по сравнению с октябрем сузился до 299 млн долларов благодаря как высокому урожаю кукурузы текущего года, так и замедлению роста импорта на фоне улучшения девальвационных ожиданий населения.

В целом за 11 месяцев дефицит текущего счета составил 4,4 млрд долларов по сравнению с 1,7 млрд долларов в соответствующем периоде прошлого года.

Несмотря на определенное замедление в ноябре продолжался рост экспорта товаров (на 6,2% в годовом выражении до 4,1 млрд долларов), прежде всего, благодаря рекордному урожаю кукурузы. Рост импорта товаров в ноябре существенно замедлился (до 12,7% в годовом выражении до 5,6 млрд долларов), прежде всего за счет неэнергетического импорта.

Напомним, по оперативным данным ГФС, объем внешней торговли товарами Украины в январе-ноябре 2018 года составил 95,015 млрд долларов, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года (83,965 млрд долларов).

Отметим, по данным НБУ, в декабре 2018 года индекс изменения мировых цен на товары украинского экспорта углубил снижение, нивелировав рост в течение года.