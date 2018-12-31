Ситуація з платіжним балансом покращилася

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Чистий приплив капіталу за фінансовим рахунком збільшився до 1,6 млрд доларів

Платіжний баланс у листопаді було зведено з профіцитом на рівні 1,3 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Макроекономічний та монетарний огляд" Національного банку (грудень 2018 року).

Як зазначили в НБУ, приплив капіталу за фінансовим рахунком у листопаді становив 1,6 млрд доларів здебільшого завдяки розміщення урядом облігацій зовнішньої державної позики.

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій у листопаді збільшився до 301 млн доларів, 85% з яких були спрямовані до реального сектору. За 11 місяців цього року чистий приплив прямих іноземних інвестицій становив 2 млрд доларів, 21% із яких операції банківського сектору з переоформлення боргу в статутний капітал, повідомили в НБУ.

У цілому за січень - листопад 2018 року чистий приплив капіталу за фінансовим рахунком становив 5,5 млрд доларів та був значно вищим, ніж в аналогічному періоді 2017 року (4,2 млрд доларів).

За даними НБУ, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в листопаді порівняно з жовтнем звузився до 299 млн доларів завдяки як високому врожаю кукурудзи поточного року, так і сповільненню зростання імпорту на тлі покращення девальваційних очікувань населення.

У цілому за 11 місяців дефіцит поточного рахунку становив 4,4 млрд доларів порівняно з 1,7 млрд доларів у відповідному періоді минулого року.

Попри певне сповільнення в листопаді тривало зростання експорту товарів (на 6,2% у річному вимірі до 4,1 млрд доларів) насамперед завдяки рекордному врожаю кукурудзи. Зростання імпорту товарів у листопаді істотно уповільнилося (до 12,7% у річному вимірі до 5,6 млрд доларів), насамперед за рахунок неенергетичного імпорту.

Нагадаємо, за оперативними даними ДФС, обсяг зовнішньої торгівлі товарами України в січні-листопаді 2018 року склав 95,015 млрд доларів, що на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року (83,965 млрд доларів).

Відзначимо, за даними НБУ, у грудні 2018 року індекс зміни світових цін на товари українського експорту поглибив зниження, нівелювавши зростання протягом року.