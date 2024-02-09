Ситуація під Купʼянськом за останні три дні заспокоїлась. Військові відзначають стабілізацію, - РВА

За останні два-три дні ситуація під Купʼянськом трошки заспокоїлась. Військові відзначають певну стабілізацію.
Про це заявив начальник Купʼянської РВА Андрій Канашевич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.
"Наразі, за наявною інформацією, ніч пройшла більш-менш спокійно. Так само були обстріли по позиціях. по населеним пунктам наразі інформації немає, що були обстріли. Але в цілому треба відзначити те, що протягом останніх, можливо, двох-трьох днів трошки ситуація заспокоїлась. Військові відзначають певну стабілізацію, є контроль за ситуацією", - заявив він.
За словами Канашевича, наразі відзначається те, що штурмові дії росіян, які були достатньо інтенсивні ще 10-20 днів тому, спали.
"Вочевидь, ворог отримав гідну відсіч, зазнав дуже великих втрат, як в техніці, а особливо в живій силі. Тому, можливо, або буде зараз у них ротація, або буде якась оперативна пауза для того, щоб зрозуміти, що далі робити", - заявив голова РВА.
Він додав, що керівники підрозділів, які знаходяться на Купʼянському напрямку, зазначили, що тримають ситуацію під контролем.
За словами представника Сухопутних сил, Куп'янський напрямок для противника залишається пріоритетним, і росіяни намагаються неподалік Синьківки та Табаївки продовжувати здійснювати наступальні дії.
Детальніше про ситуацію під Куп'янськом, а також про можливі загрози подальшого наступу на Харків і область, - у матеріалі РБК-Україна.
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