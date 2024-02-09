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Ситуация под Купянском за последние три дня успокоилась. Военные отмечают стабилизацию, - РВА

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За последние два-три дня ситуация под Купянском немножко успокоилась. Военные отмечают определенную стабилизацию.

Об этом заявил начальник Купянской РВА Андрей Канашевич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Сейчас, по имеющейся информации, ночь прошла более-менее спокойно. Так же были обстрелы по позициям. по населенным пунктам пока информации нет, что были обстрелы. Но в целом надо отметить, что в течение последних, возможно, двух-трех дней немножко ситуация успокоилась. Военные отмечают определенную стабилизацию, есть контроль за ситуацией", - заявил он. 

По словам Канашевича, сейчас отмечается то, что штурмовые действия россиян, которые были достаточно интенсивны еще 10-20 дней назад, спали.

"Очевидно, враг получил достойный отпор, понес очень большие потери, как в технике, а особенно в живой силе. Поэтому, возможно, или будет сейчас у них ротация, или будет какая-то оперативная пауза для того, чтобы понять, что дальше делать", - заявил глава РВА. 

Он добавил, что руководители подразделений, которые находятся на Купянском направлении, отметили, что держат ситуацию под контролем.

Боевые действия под Купянском

По словам представителя Сухопутных сил, Купянское направление для противника остается приоритетным, и россияне пытаются недалеко от Синьковки и Табаевки продолжать совершать наступательные действия.

Детальнее о ситуации под Купянском, а также о возможных угрозах дальнейшего наступления на Харьков и область, - в материале РБК-Украина.

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