Ситуация под Купянском за последние три дня успокоилась. Военные отмечают стабилизацию, - РВА

За последние два-три дня ситуация под Купянском немножко успокоилась. Военные отмечают определенную стабилизацию.
Об этом заявил начальник Купянской РВА Андрей Канашевич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.
"Сейчас, по имеющейся информации, ночь прошла более-менее спокойно. Так же были обстрелы по позициям. по населенным пунктам пока информации нет, что были обстрелы. Но в целом надо отметить, что в течение последних, возможно, двух-трех дней немножко ситуация успокоилась. Военные отмечают определенную стабилизацию, есть контроль за ситуацией", - заявил он.
По словам Канашевича, сейчас отмечается то, что штурмовые действия россиян, которые были достаточно интенсивны еще 10-20 дней назад, спали.
"Очевидно, враг получил достойный отпор, понес очень большие потери, как в технике, а особенно в живой силе. Поэтому, возможно, или будет сейчас у них ротация, или будет какая-то оперативная пауза для того, чтобы понять, что дальше делать", - заявил глава РВА.
Он добавил, что руководители подразделений, которые находятся на Купянском направлении, отметили, что держат ситуацию под контролем.
По словам представителя Сухопутных сил, Купянское направление для противника остается приоритетным, и россияне пытаются недалеко от Синьковки и Табаевки продолжать совершать наступательные действия.
Детальнее о ситуации под Купянском, а также о возможных угрозах дальнейшего наступления на Харьков и область, - в материале РБК-Украина.
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