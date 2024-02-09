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Ситуація під Купʼянськом за останні три дні заспокоїлась. Військові відзначають стабілізацію, - РВА

П'ятниця 09 лютого 2024 08:47
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Ситуація під Купʼянськом за останні три дні заспокоїлась. Військові відзначають стабілізацію, - РВА Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За останні два-три дні ситуація під Купʼянськом трошки заспокоїлась. Військові відзначають певну стабілізацію.

Про це заявив начальник Купʼянської РВА Андрій Канашевич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Наразі, за наявною інформацією, ніч пройшла більш-менш спокійно. Так само були обстріли по позиціях. по населеним пунктам наразі інформації немає, що були обстріли. Але в цілому треба відзначити те, що протягом останніх, можливо, двох-трьох днів трошки ситуація заспокоїлась. Військові відзначають певну стабілізацію, є контроль за ситуацією", - заявив він.

За словами Канашевича, наразі відзначається те, що штурмові дії росіян, які були достатньо інтенсивні ще 10-20 днів тому, спали.

"Вочевидь, ворог отримав гідну відсіч, зазнав дуже великих втрат, як в техніці, а особливо в живій силі. Тому, можливо, або буде зараз у них ротація, або буде якась оперативна пауза для того, щоб зрозуміти, що далі робити", - заявив голова РВА.

Він додав, що керівники підрозділів, які знаходяться на Купʼянському напрямку, зазначили, що тримають ситуацію під контролем.

Бойові дії під Куп'янськом

За словами представника Сухопутних сил, Куп'янський напрямок для противника залишається пріоритетним, і росіяни намагаються неподалік Синьківки та Табаївки продовжувати здійснювати наступальні дії.

Детальніше про ситуацію під Куп'янськом, а також про можливі загрози подальшого наступу на Харків і область, - у матеріалі РБК-Україна.

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