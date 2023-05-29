Ситуація під Бахмутом: ворог намагається посилити підрозділи, але інтенсивність наступу знизилась

"Інтенсивність наступальних дій ворога суттєво знизилась, оскільки він здійснює заміну військ з "вагнерівців" на регулярні підрозділи та намагається стабілізувати оборону на цьому напрямку. Наші війська своїми діями відчутно ускладнюють ворогу цей процес", - написала вона.

При цьому інтенсивність артилерійських обстрілів не зменшилась.

Тим часом у самому Бахмуті ПВК "Вагнер" виводить свої підрозділи, на їхнє місце заходить регулярна армія. Водночас українські війська контролюють околиці міста у південно-західній частині в районі "Літак".

На півночі передмістя Бахмута також проходить заміна ворожих підрозділів.

На півдні від міста окупанти роблять спроби посилитись та наростити армійські підрозділи.

Водночас просування на флангах станом на вчора та сьогодні зранку не здійснюється через виконання інших завдань.

Ситуація на Бахмутському напрямку

В ISW повідомляли, що "вагнерівці" виходять із Бахмута, а на їхнє місце, ймовірно, заходять бойовики "ДНР". Водночас регулярні війська РФ відправляться на фланги міста. Аналітики вважають, що таке перегрупування може знизити можливості окупантів на інших напрямках у Донецькій області.

До того ж військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі РБК-Україна повідомляв, що найманці й справді можуть вийти з Бахмута, але не в повному складі.

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