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Ситуация на Бахмуте: враг пытается усилить подразделения, но интенсивность наступления снизилась

Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты пытаются усилить свои подразделения на Бахмутском направлении, но интенсивность наступательных действий противника существенно снизилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.

"Интенсивность наступательных действий врага существенно снизилась, поскольку он проводит замену войск с "вагнеровцев" на регулярные подразделения и пытается стабилизировать оборону на этом направлении. Наши войска своими действиями ощутимо усложняют врагу этот процесс", - написала она.

При этом интенсивность артиллерийских обстрелов не снизилась.

Между тем, в самом Бахмуте ЧВК "Вагнер" выводит свои подразделения, на их место заходит регулярная армия. В то же время, украинские войска контролируют окрестности города в юго-западной части в районе "Самолет".

На севере пригорода Бахмута также происходит замена вражеских подразделений.

К югу от города оккупанты предпринимают попытки усилиться и нарастить армейские подразделения.

В то же время, продвижение на флангах по состоянию на вчера и сегодня утром не осуществляется из-за выполнения других задач.

Ситуация на Бахмутском направлении

В ISW сообщали, что "вагнеровцы" выходят из Бахмута, а на их место, вероятно, заходят боевики "ДНР". В то же время, регулярные войска РФ отправятся на фланги города. Аналитики считают, что такая перегруппировка может снизить возможности оккупантов по другим направлениям в Донецкой области.

К тому же военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии РБК-Украина сообщал, что наемники действительно могут выйти из Бахмута, но не в полном составе.

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