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Ситуація на передовій та протидія ракетним ударам: Зеленський провів засідання Ставки

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорювалась протидія ракетним ударам російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Учасники Ставки заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків про поточну ситуацію на передовій, окремо зупинилися на Донецькому та Південному напрямках фронту.

Також було заслухано інформацію щодо ймовірних дій росіян найближчим часом. Члени Ставки розглянули можливості підготовки противником ракетних ударів по території України та заходи з протидії.

Окрім цього, було проаналізовано стан забезпечення сил оборони України боєприпасами та їх розподіл по угрупованнях.

Учасники Ставки також розглянули питання вдосконалення системи підготовки командирів тактичної ланки.

Нагадаємо, минуле засідання Ставки пройшло 12 січня. На ньому обговорювалися бої у Соледарі, а також посилення українських бійців.

Додамо, що Росія почала бити по українських містах ракетами з С-400.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України