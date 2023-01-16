RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ситуация на передовой и противодействие ракетным ударам: Зеленский провел заседание Ставки

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждалось противодействие ракетным ударам российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Участники Ставки заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений о текущей ситуации на передовой, отдельно остановились на Донецком и Южном направлениях фронта.

Также была заслушана информация о возможных действиях россиян в ближайшее время. Члены Ставки рассмотрели возможности подготовки противником ракетных ударов по территории Украины и меры по противодействию.

Кроме того, было проанализировано состояние обеспечения сил обороны Украины боеприпасами и их распределение по группировкам.

Участники Ставки также рассмотрели вопрос усовершенствования системы подготовки командиров тактического звена.

Напомним, прошлое заседание Ставки прошло 12 января. На нем обсуждались бои в Соледаре, а также усиление украинских бойцов.

Добавим, что Россия начала бить по украинским городам ракетами из С-400.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против Украины