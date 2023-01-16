ua ru
Пн, 16 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ситуація на передовій та протидія ракетним ударам: Зеленський провів засідання Ставки

Новость на русском →
Понеділок 16 січня 2023 15:00
Ситуація на передовій та протидія ракетним ударам: Зеленський провів засідання Ставки Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорювалась протидія ракетним ударам російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Учасники Ставки заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків про поточну ситуацію на передовій, окремо зупинилися на Донецькому та Південному напрямках фронту.

Також було заслухано інформацію щодо ймовірних дій росіян найближчим часом. Члени Ставки розглянули можливості підготовки противником ракетних ударів по території України та заходи з протидії.

Окрім цього, було проаналізовано стан забезпечення сил оборони України боєприпасами та їх розподіл по угрупованнях.

Учасники Ставки також розглянули питання вдосконалення системи підготовки командирів тактичної ланки.

Нагадаємо, минуле засідання Ставки пройшло 12 січня. На ньому обговорювалися бої у Соледарі, а також посилення українських бійців.

Додамо, що Росія почала бити по українських містах ракетами з С-400.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України
NEWS
Карта війни в Україні на 16 січня: британська розвідка оновила дані
Карта війни в Україні на 16 січня: британська розвідка оновила дані
DAILY
Закарпаття 24/7. Як живе єдиний регіон України, де немає комендантської години
Марія Бунякінаспеціально для РБК-Україна Закарпаття 24/7. Як живе єдиний регіон України, де немає комендантської години