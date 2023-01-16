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Ситуация на передовой и противодействие ракетным ударам: Зеленский провел заседание Ставки

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Понедельник 16 января 2023 15:00
Ситуация на передовой и противодействие ракетным ударам: Зеленский провел заседание Ставки Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждалось противодействие ракетным ударам российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Участники Ставки заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений о текущей ситуации на передовой, отдельно остановились на Донецком и Южном направлениях фронта.

Также была заслушана информация о возможных действиях россиян в ближайшее время. Члены Ставки рассмотрели возможности подготовки противником ракетных ударов по территории Украины и меры по противодействию.

Кроме того, было проанализировано состояние обеспечения сил обороны Украины боеприпасами и их распределение по группировкам.

Участники Ставки также рассмотрели вопрос усовершенствования системы подготовки командиров тактического звена.

Напомним, прошлое заседание Ставки прошло 12 января. На нем обсуждались бои в Соледаре, а также усиление украинских бойцов.

Добавим, что Россия начала бить по украинским городам ракетами из С-400.

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