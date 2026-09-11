"Ситуація все небезпечніша": в ЄС зробили заяву щодо інциденту з літаком Зеленського

Російські провокації за допомогою дронів та диверсій стають дедалі частішими і створюють пряму загрозу для цивільної авіації в ЄС та сусідніх країнах.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс під час спілкування з журналістами.

За його словами, нещодавні події у Молдові навколо літака президента України Володимира Зеленського підкреслюють зростання безпекових ризиків.

"Щодо інциденту з президентом Зеленським, так званого інциденту в Молдові - як сказав президент Зеленський, це, можливо, не було прямою агресією проти літака президента - але цілком зрозуміло, що ситуація стає все небезпечнішою також для цивільної авіації в сусідніх країнах", - зазначив єврокомісар.

Кубілюс підкреслив, що тепер головне питання полягає у тому, як саме зупинити подібну діяльність Росії.

Посилення оборонних спроможностей

Єврокомісар зазначив, що російські провокації вимагає від Євросоюзу "бути ще більш проактивними у розбудові наших оборонних спроможностей".

Він також нагадав, що загрози для європейських лідерів та цивільних літаків трапляються вже не вперше.

"Я сам пам’ятаю, як подорожував із президенткою Комісії Урсулою фон дер Ляєн минулого року країнами Східного флангу, і в Болгарії наші пілоти стикалися з дійсно неабиякими проблемами через глушіння навігаційних сигналів, що також є дуже небезпечним для цивільної авіації", - пригадав Кубілюс.

Інцидент із літаком Зеленського

Нагадаємо, про інцидент із літаком Зеленського на шляху до Норвегії повідомив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре. Він заявив, що літак глави держави "ледь не був збитий безпілотником під час зльоту з Молдови".

Пізніше в уряді Молдови підтвердили, що виліт Зеленського з їхньої країни до Норвегії 8 вересня відбувся із затримкою через російський дрон в повітряному просторі країни.