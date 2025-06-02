Ситуація навколо міськради Києва раніше відбувалася у Чернігові: Ломако назвав мету

"У мене чітке дежавю. Тому що ми в Чернігові вже це все проходили. Протягом двох років - після відсторонення мера Атрошенка і створення в місті військової адміністрації - тиск на депутатів шалений. І те ж саме я бачу зараз в Києві. Це абсолютно штучна історія, цілеспрямований тиск з боку центральної влади. І причина цього тиску - довіра киян до Кличка. Мер Києва входить у трійку державних діячів за рівнем довіри. І комусь це, вірогідно, дуже не подобається", - заявив Олександр Ломако.

Він розповів, що схожа ситуація була в Чернігові, де після відсторонення мера Атрошенка та створення військової адміністрації на депутатів міськради відбувався шалений тиск. Зрештою міськрада Чернігова не збиралася на сесію впродовж 9 місяців, тому що депутати деяких фракцій, орієнтованих на військову адміністрацію, ігнорують засідання.

На переконання Ломако, влада прагне дискредитувати органи самоврядування і передати їхні повноваження призначеному голові військової адміністрації.

"Кияни мають чітко розуміти, для чого це робиться. Влада хоче показати, що Киврада не працює, не ухвалює важливі для громади рішення. І передати повноваження обраних представників громади – мера, депутатів – чиновнику, призначеному з центру. Якого ніхто не обирав, якого кияни не підтримують і не знають", - пояснив Ломако.

Він вважає тривожною ситуацію, за якої органи державної влади та силові структури під час війни витрачають час на боротьбу з місцевим самоврядуванням.

"Під час війни воювати треба не один з одним, а з ворогом за Україну!" - підкреслив Ломако.