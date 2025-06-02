Ситуація навколо міськради Києва раніше відбувалася у Чернігові: Ломако назвав мету

В Києві відбувається штучний тиск на Київраду, щоб підірвати довіру до неї і передати всі повноваження призначеному згори голові військової адміністрації міста. Раніше такий же сценарій влада реалізувала в Чернігові.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву в. о. міського голови Чернігова у 2023-2024 роках, лідер "УДАРу Віталія Кличка" у Чернігівській області Олександр Ломако.
"У мене чітке дежавю. Тому що ми в Чернігові вже це все проходили. Протягом двох років - після відсторонення мера Атрошенка і створення в місті військової адміністрації - тиск на депутатів шалений. І те ж саме я бачу зараз в Києві. Це абсолютно штучна історія, цілеспрямований тиск з боку центральної влади. І причина цього тиску - довіра киян до Кличка. Мер Києва входить у трійку державних діячів за рівнем довіри. І комусь це, вірогідно, дуже не подобається", - заявив Олександр Ломако.
Він розповів, що схожа ситуація була в Чернігові, де після відсторонення мера Атрошенка та створення військової адміністрації на депутатів міськради відбувався шалений тиск. Зрештою міськрада Чернігова не збиралася на сесію впродовж 9 місяців, тому що депутати деяких фракцій, орієнтованих на військову адміністрацію, ігнорують засідання.
На переконання Ломако, влада прагне дискредитувати органи самоврядування і передати їхні повноваження призначеному голові військової адміністрації.
"Кияни мають чітко розуміти, для чого це робиться. Влада хоче показати, що Киврада не працює, не ухвалює важливі для громади рішення. І передати повноваження обраних представників громади – мера, депутатів – чиновнику, призначеному з центру. Якого ніхто не обирав, якого кияни не підтримують і не знають", - пояснив Ломако.
Він вважає тривожною ситуацію, за якої органи державної влади та силові структури під час війни витрачають час на боротьбу з місцевим самоврядуванням.
"Під час війни воювати треба не один з одним, а з ворогом за Україну!" - підкреслив Ломако.
Раніше київський міський голова Віталій Кличко заявив про тиск правоохоронців на міську владу. На його думку, це робиться для її дискредитації та для того, щоб паралізувати життєзабезпечення столиці.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.