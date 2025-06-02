Ситуация вокруг горсовета Киева ранее происходила в Чернигове: Ломако назвал цель

"У меня четкое дежавю. Потому что мы в Чернигове это все проходили. В течение двух лет - после отстранения мэра Атрошенко и создания в городе военной администрации - давление на депутатов огроммное. И то же самое я вижу сейчас в Киеве. Это абсолютно искусственная история, целенаправленное давление со стороны центральной власти. И причина этого давления - доверие киевлян к Кличко. Мэр Киева входит в тройку государственных деятелей по уровню доверия. И кому-то это, вероятно, очень не нравится", - заявил Александр Ломако.

Он рассказал, что похожая ситуация была в Чернигове, где после отстранения мэра Атрошенко и создания военной администрации на депутатов горсовета осуществлялось безумное давление. В конце концов горсовет Чернигова не собирался на сессию в течение 9 месяцев, потому что депутаты некоторых фракций, ориентированных на военную администрацию, игнорируют заседание.

По убеждению Ломако, власть хочет дискредитировать органы самоуправления и передать их полномочия назначенному главе военной администрации.

"Киевляне должны четко понимать, для чего это делается. Власть хочет показать, что Ковсовет не работает, не принимает важные для громады решения. И передать полномочия избранных представителей громады - мэра, депутатов - чиновнику, назначенному из центра. Которого никто не выбирал, которого киевляне не поддерживают и не знают", - пояснил Ломако.

Он считает тревожной ситуацию, когда органы государственной власти и силовые структуры во время войны тратят время на борьбу с местным самоуправлением.

"Во время войны воевать надо не друг с другом, а с врагом за Украину!" - подчеркнул Ломако.