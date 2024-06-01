Ситуація напружена, але під контролем: що відбувається на фронті

На Харківському напрямку з початку доби українськими воїнами відбито одну атаку противника поблизу Липців. За вчорашню добу ворог втратив на цьому напрямку 126 окупантів.

На Куп’янському напрямку російські окупанти один раз атакували в районі Дружелюбівки, зазнали втрат і відійшли. За минулу добу на цьому напрямку загальні втрати ворога склали 79 осіб.

На Сіверському напрямку на цей час триває п’ять бойових зіткнень. Втрат наших позицій не допущено.

На Краматорському напрямку з початку доби відбито одну спробу противника просунутися в районі Кліщіївки. Підрозділи Сил оборони стримують натиск, на окремих напрямках посилюють позиції.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування противника. На цей час тривають два бойових зіткнення поблизу Сокола та Невельського.

На Курахівському напрямку тривають шість боїв. Ситуація напружена, але залишається під контролем наших захисників.

На Оріхівському напрямку російський агресор здійснив одну безуспішну атаку в районі Роботиного. Втрат позицій не допущено.