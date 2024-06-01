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Ситуация напряженная, но под контролем: что происходит на фронте

Фото: Генштаб рассказал, что происходит на фронте 1 июня (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Ситуация по некоторым направлениям фронта по состоянию на 1 июня напряженная, но контролируемая украинскими военными. С начала суток на фронте произошло 20 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

На Харьковском направлении с начала суток украинскими воинами отбита одна атака противника вблизи Липцев. За вчерашние сутки враг потерял в этом направлении 126 оккупантов.

На Купянском направлении российские оккупанты один раз атаковали в районе Дружелюбовки, понесли потери и отошли. За прошедшие сутки на этом направлении общие потери врага составили 79 человек.

На Северском направлении в настоящее время продолжается пять боевых столкновений. Потери наших позиций не допущены.

На Краматорском направлении с начала суток отражена одна попытка противника продвинуться в районе Клещиевки. Подразделения Сил обороны сдерживают давление, на отдельных направлениях усиливают позиции.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения противника. В настоящее время продолжаются два боевых столкновения вблизи Сокола и Невельского.

На Кураховском направлении идут шесть боев. Ситуация напряженная, но остается под контролем наших защитников.

На Ореховском направлении российский агрессор совершил одну безуспешную атаку в районе Роботино. Потери позиций не допущены.

 

Наступление России в Харьковской области

Российская армия в течение трех недель пытается прорвать оборону украинских войск на севере Харьковской области. Несмотря на то, что оккупанты заняли несколько населенных пунктов, наступление врага удалось остановиться. Россияне зашли в город Волчанск, там продолжаются уличные бои.

По словам главнокомандующего ВСУ, захватчики сменили тактику на Харьковском направлении. Они пытаются поразить позиции ВСУ артиллерии и КАБами.

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