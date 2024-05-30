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Сирський розповів про нову тактику окупантів на Харківському напрямку

Харків, Четвер 30 травня 2024 08:45
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Сирський розповів про нову тактику окупантів на Харківському напрямку Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська на півночі Харківської області перейшли до тактики ураження позицій українських захисників. Окупанти використовують артилерію та керовані авіабомби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у Facebook.

Він зазначив, що українські сили посилили оборону завдяки перекиданню резервів та створенню резерву боєприпасів.

"Тому ворог перейшов до тактики ураження наших позицій вогнем артилерії та ударами КАБів. В цих умовах першочергове значення набуває фізичне знищення літаків-носіїв КАБів, БПЛА-розвідників та корегувальників вогню, захист РЕБом своїх військ, маскування та використання макетів", - зазначив головком.

Сирський повідомив, що Сили оборони удосконалюють системи управління протиповітряної оборони, їх автоматизацію, поєднання з вогневими засобами в комплексі з системою РЕБ.

"Крім цього, заслухав кожного командира по готовності до активних дій, прийняв рішення щодо проблемних питань, перевірив практичну роботу командира батальйону зі знищення вогневої позиції противника", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Наступ Росії у Харківській області

Нагадаємо, що з 10 травня російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ на півночі Харківської області. Бої там йдуть на двох головних напрямках, зокрема, у місті Вовчанськ.

Раніше головком Олександр Сирський заявляв, що окупанти зав'язли у вуличних боях у Вовчанську. Генштаб також повідомляв, що окупантів зупинили на Харківському напрямку, попри те, що бої тривають.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, росіяни хотіли за декілька днів "взяти" Вовчанськ та за п'ять днів дійти до Харкова. А президент Володимир Зеленський заявив, що втрати на цьому напрямку складають 8 до 1 не на користь ворога.

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