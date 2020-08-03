Ситуація на світових товарних і фінансових ринках для України покращилася, - НБУ

Фото: Експорт зерна (cfts.org.ua)

Ціни на продукцію українського експорту зростають

У липні 2020 року ситуація на світових товарних і фінансових ринках поліпшувалася на тлі подальшого зняття карантинних обмежень у низці країн. Однак ризики поширення COVID-19 зберігалися.

Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку (липень 2020 року).

Як зазначається в огляді, світові ціни на нафту коливалися трохи вище 40 доларів за барель. Ціни на сталь й надалі підтримувалися суттєвим попитом з боку Китаю та високими цінами на залізну руду через відносно обмежені обсяги пропозиції. Ціни на зернові, зокрема на пшеницю та кукурудзу, коливалися у відносно вузькому діапазоні під впливом поступового надходження на ринок нового врожаю та вичерпання старих запасів.

Крім того, на світових фінансових ринках інтерес інвесторів до ризикових активів, зокрема країн ЕМ, зростав, а валюти більшості країн цієї групи зміцнилися до долара США.

Як нагадають експерти центробанку, у липні правління НБУ прийняло рішення залишити облікову ставку без змін - 6%.

"Поточний рівень облікової ставки залишає можливість НБУ здійснювати подальше монетарне стимулювання у разі повільнішого, ніж передбачається, відновлення економічного зростання. Водночас він запобігатиме швидкому зростанню цін в умовах пожвавлення ділової активності", - наголошується в огляді.

За даними НБУ, незначне збільшення дохідності ОВДП на вторинному ринку та турбулентності на валютному ринку зумовлювалося психологічними чинниками.

"НБУ здійснював інтервенції для згладжування надмірних курсових коливань, не протидіючи ринковим тенденціям. Загальне сальдо інтервенцій у липні було від’ємним і становило 0,4 млрд доларів", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, в липні Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз падіння економіки України у 2020 році до 6,0%.

Зазначимо, на початку червня Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз падіння реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році до 8,2%.