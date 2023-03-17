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Ситуація у металургії критична, галузь потребує деблокади портів, - Водовіз

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П'ятниця 17 березня 2023 18:15
Ситуація у металургії критична, галузь потребує деблокади портів, - Водовіз Фото: голова офісу СЕО групи "Метінвест" Олександр Водовіз (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Металургійні підприємства перебувають у важкій кризі та змушені звільняти працівників. Наразі питання для галузі стоїть не у нарощенні виробництва, а просто у виживанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову офісу СЕО групи "Метінвест" Олександра Водовіза.

"Через війну "Метінвест" втратив 50% бізнесу. Зі 100 тис. людей, які у нас працювали, залишилось 60 тисяч. Повністю зруйновані два підприємства ГМК - Азовсталь і ММК Ілліча. Ми продовжуємо звільняти людей, скоро звільнимо ще 5 тис. працівників. Тому що не витягуємо по логістиці. Для нас ситуація критична - адже у наших колег-аграріїв є принаймні "зерновий" морський коридор, який дозволяє їм вижити. І це правильно, і слава Богу, що так склалося і у них ця можливість є. Але у нас зараз важкі часи", - розповів Водовіз.

Він також зауважив, що компанія намагається втриматися на плаву та навіть робити інвестиції. Проте наразі мова не йде про розвиток - питання стоїть, чи зможуть підприємства взагалі вижити, і у якому вигляді.

"Плани на цей рік у нас прості - втриматися на плаву і, звісно, допомагати українській армії. Але нам критично необхідна деблокада портів. І це питання ми будемо намагатися піднімати якомога частіше", - резюмував Водовіз.

Нагадаємо, у 2022 році українські металурги зменшили експорт залізної руди на 45,9% в порівнянні з 2021 роком - до 23,98 млн т. Експорт чавуну за рік впав на 59% р./р. - до 1,32 млн т.

Раніше голова Федерації металургів України Сергій Біленький заявив, що металургійна галузь України критично постраждала від війни, і потребує підтримки держави для відновлення.

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