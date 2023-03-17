Ситуация в металлургии критическая, отрасль нуждается в деблокаде портов, - Водовиз

Металлургические предприятия находятся в тяжелом кризисе и вынуждены увольнять работников. Пока вопрос для отрасли стоит не в наращивании производства, а просто в выживании.

"В результате "Метинвест" потерял 50% бизнеса. Из 100 тыс. человек, которые у нас работали, осталось 60 тысяч. Полностью разрушены два предприятия ГМК - Азовсталь и ММК Ильича. Мы продолжаем увольнять людей, скоро уволим еще 5 тыс. работников. Для нас ситуация критическая - ведь у наших коллег-аграриев есть по крайней мере "зерновой" морской коридор, который позволяет им выжить.И это правильно, и слава Богу, что так сложилось и у них эта возможность есть. у нас сейчас трудные времена", - рассказал Водовиз.

Он также отметил, что компания пытается удержаться на плаву и даже делать инвестиции. Однако речь пока не идет о развитии - вопрос стоит, смогут ли предприятия вообще выжить, и в каком виде.

"Планы на этот год у нас простые - удержаться на плаву и, конечно, помогать украинской армии. Но нам критически необходима деблокада портов. И этот вопрос мы будем пытаться поднимать как можно чаще", - резюмировал Водовиз.

Напомним, в 2022 году украинские металлурги уменьшили экспорт железной руды на 45,9% по сравнению с 2021 годом - до 23,98 млн т. Экспорт чугуна за год упал на 59% г./г. - до 1,32 млн т.

Ранее глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький заявил, что металлургическая отрасль Украины критически пострадала от войны и нуждается в поддержке государства для восстановления.