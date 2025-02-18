Ситуация в Купянске критическая, враг очень близко по всей линии фронта, - ГВА

Ситуация в Купянске Харьковской области критическая. Российские оккупанты очень близко по всей линии фронта к городу, который регулярно страдает от обстрелов захватчиков из различных видов вооружения.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире телеканала "Эспрессо" .

"Сейчас очень тяжелая и критическая ситуация. Это касается линии фронта, ситуации с безопасностью, социальной и критической инфраструктуры. Кроме ситуации безопасности, сейчас донимают погодные условия. Наши коммунальные службы 24/7 борются за спасение многоквартирных домов, поскольку большое количество людей отсутствует. Есть перемерзание системы внутри домов", - отметил Беседин.

По его словам, враг постоянно обстреливает город из всех видов вооружения.

"Враг очень близко по всей линии фронта, и с севера, и с юга. Враг постоянно пытается наступать. Применяет БпЛА. Происходят постоянные удары, которые, к сожалению, контролируют логистические пути и затрудняют обеспечение жизнедеятельности громады", - добавил начальник ГВА.