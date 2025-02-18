Ситуация в Купянске критическая, враг очень близко по всей линии фронта, - ГВА
Ситуация в Купянске Харьковской области критическая. Российские оккупанты очень близко по всей линии фронта к городу, который регулярно страдает от обстрелов захватчиков из различных видов вооружения.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире телеканала "Эспрессо".
"Сейчас очень тяжелая и критическая ситуация. Это касается линии фронта, ситуации с безопасностью, социальной и критической инфраструктуры. Кроме ситуации безопасности, сейчас донимают погодные условия. Наши коммунальные службы 24/7 борются за спасение многоквартирных домов, поскольку большое количество людей отсутствует. Есть перемерзание системы внутри домов", - отметил Беседин.
По его словам, враг постоянно обстреливает город из всех видов вооружения.
"Враг очень близко по всей линии фронта, и с севера, и с юга. Враг постоянно пытается наступать. Применяет БпЛА. Происходят постоянные удары, которые, к сожалению, контролируют логистические пути и затрудняют обеспечение жизнедеятельности громады", - добавил начальник ГВА.
Бои за Купянск
По данным Генштаба, с начала этих суток на Купянском направлении российские оккупанты совершили 13 атак вблизи Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Лозовой.
Напомним, в конце прошлого года в сети появилась информация о том, что группа российских оккупантов, вероятно, прорвалась в Купянск. Однако украинские защитники смогли отбить атаку.
Впоследствии начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич уточнил, что сейчас угрозы Купянску нет.
Недавно российские войска пытались переправиться через реку Оскол в Харьковской области. Силы обороны нанесли огневое поражение по противнику, оккупанты были уничтожены.
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