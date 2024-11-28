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Ситуация сложная. Экстренные отключения света могут продолжаться до 20:00, - YASNO

Четверг 28 ноября 2024 10:28
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Ситуация сложная. Экстренные отключения света могут продолжаться до 20:00, - YASNO Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Из-за очередной атаки российских войск на энергетическую инфраструктуру Украины в стране введены экстренные отключения электроэнергии. Ситуация в энергосистеме остается критической.

Об этом заявил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

"По всей стране экстренные отключения из-за атаки врага на нашу энергетику. Отбоя пока нет. Деталей тоже. Ситуация в энергосистеме сложная", - заявил он.

По прогнозу НЭК "Укрэнерго", отключения продлятся до 20:00, однако это лишь предварительная оценка. В таких условиях графики стабилизационных отключений не действуют, но по возможности энергетики будут менять группы потребителей. Критическая инфраструктура обеспечена электроснабжением.

"Берегите себя и верьте в наших энергетиков", - призвал Коваленко.

Ракетный удар РФ по Украине

Утром 28 ноября российские захватчики совершили массированную комбинированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Взрывы раздались в Киеве, Харькове, Одессе, Луцке, Николаеве, Житомире и других городах.

В частности были зафиксированы удары по инфраструктуре Шостки Сумской области, а в Киеве, Кировоградской и Черниговской областях ввели экстренные отключения электроэнергии.

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