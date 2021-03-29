UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Ситуация критическая: Киев может закрыть школы, садики и остановить транспорт

Автор: РБК-Украина

На время локдауна в Киеве из-за критической ситуации с коронавирусом могут максимально ужесточить карантинные меры. Вплоть до полной остановки транспорта и закрытия детских садов.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Ситуация пока, к сожалению, совсем не улучшилась. Видим, мягко говоря, не совсем серьезное отношение к карантинным ограничениям со стороны горожан", - отметил он.

По его словам, за последние две недели добавили более 1 000 койко-мест в больницах для пациентов с COVID, но их заполненность на сегодня достаточно серьезная.

"Ситуация критическая, у нас сегодня дети 1-4 классов пошли в школу… Но если ситуация не изменится, нам придется закрывать и 1-4 классы, и детские сады и принимать решение, чтобы ограничить работу транспорта в целом", - добавил Поворозник.

Напомним, ранее сообщалось, что локдаун в Киеве может закончиться раньше срока, если в столице улучшится эпидемическая ситуация.

Изначально планировалось, что Киев выйдет из "красной зоны" до 9 апреля. На сегодня в столице действуют ограничения на работу ресторанов, ТРЦ, общественного транспорта и так далее.

На фоне тяжелой ситуации с COVID в Киеве еще и заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог на 20%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КиевтранспортсадикиЛокдаун
Читайте также
В Киеве с 1 апреля отменят ограничение скорости до 50 км/ч на 7 улицах
Прогноз погоды