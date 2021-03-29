Ситуация критическая: Киев может закрыть школы, садики и остановить транспорт

На время локдауна в Киеве из-за критической ситуации с коронавирусом могут максимально ужесточить карантинные меры. Вплоть до полной остановки транспорта и закрытия детских садов.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Ситуация пока, к сожалению, совсем не улучшилась. Видим, мягко говоря, не совсем серьезное отношение к карантинным ограничениям со стороны горожан", - отметил он.

По его словам, за последние две недели добавили более 1 000 койко-мест в больницах для пациентов с COVID, но их заполненность на сегодня достаточно серьезная.

"Ситуация критическая, у нас сегодня дети 1-4 классов пошли в школу… Но если ситуация не изменится, нам придется закрывать и 1-4 классы, и детские сады и принимать решение, чтобы ограничить работу транспорта в целом", - добавил Поворозник.