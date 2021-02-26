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Ситуация критическая: в Эстонии закончилась вакцина на фоне роста случаев COVID

Новина українською → Таллин, Пятница 26 февраля 2021 15:22
Ситуация критическая: в Эстонии закончилась вакцина на фоне роста случаев COVID Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Эстонии закончились запасы вакцины от коронавируса. При этом в стране фиксируют рост заболеваемости COVID-19.

Об этом заявил глава Департамента здоровья Эстонии Юллар Ланно, передает ERR.

По его словам, ситуация с коронавирусом в стране сейчас критическая. Ланно отметил, что вакцина AstraZeneca на складе закончилась, препарата Pfizer осталось около одного процента, а вакцины Moderna осталось всего несколько тысяч доз.

"Вакцина в Департаменте здоровья на нуле. Нет смысла создавать впечатление, что вакцина где-то застряла. В департаменте она не застряла, потому что на складе она на нуле", - сказал Ланно.

Он отметил, что сейчас в стране фиксируют рост заболеваемости коронавирусом.

"Сегодня было 1204 позитивных результатов тестов на коронавирус. Печально то, что доля позитивных результатов превышает 18% всех тестов. Это значит, что каждый пятый может быть носителем вируса", - пояснил Ланно.

Министр отметил, что в последнее время растет количество госпитализированных в интенсивной терапии.

"Больницы на пределе. В соответствии с сегодняшним приказом в больничной сети создадут новые места для больных COVID, в общей сложности 852 койко-мест. В интенсивной терапии добавятся 74 места, то есть всего 926 предназначенных только для пациентов с COVID-19 мест", - отметил он.

Ланно заявил, что сегодня нет смысла "прятать голову в песок".

"Все мы устали, но все мы должны осознавать свою ответственность. Сейчас, когда число заражений беспрепятственно растет, у нас больше нет резерва, чтобы продолжать по-прежнему. Мы можем сами делать примерно 90% необходимого для снижения заболеваемости", - сказал министр.

Напомним, ранее в Эстонии приняли решение ввести новые карантинные ограничения из-за роста случаев COVID.

Также РБК-Украина писало, что в Евросоюзе наблюдаются проблемы с поставками вакцины от коронавируса. Так, AstraZeneca планирует поставить меньше половины вакцин от коронавируса в ЕС, от того количества, которое планировалось изначально.

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