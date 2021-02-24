ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Reuters заявляет о проблемах с поставками вакцин AstraZeneca в ЕС

Новина українською → ЕС, Среда 24 февраля 2021 03:59
Reuters заявляет о проблемах с поставками вакцин AstraZeneca в ЕС Фото: вакцина (pexels)
Автор: Даша Харченко

Фармацевтическая компания AstraZeneca планирует поставить меньше половины вакцин от коронавируса в ЕС, от того количества, которое планировалось поставить по контракту во втором квартале. Планировалось поставить 180 млн доз.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя ЕС.

Согласно контракту AstraZeneca с ЕС, компания должна была доставить во втором квартале 180 млн доз.

Но агентству стало известно, что компания поставит менее 90 миллионов доз во втором квартале.

В AstraZeneca в ответ на эту информацию заявили, что усердно работают над повышением производительности.

"Мы надеемся, что сможем приблизить наши поставки к указанным показателям в соглашениях о предварительных закупках", - сказал агентству представитель компании.


Напомним, в Украине зарегистрировали вакцину против COVID-19 Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения. Решение Минздрав принял вчера.

Ранее сообщалось, что в Бразилии в первой половине 2021 года начнут производить вакцину против коронавируса. Страна договорилась с британской фармацевтической компанией AstraZeneca о передаче технологии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Вакцина вакцина от коронавируса Коронавирус
NEWS
Протест на Банковой из-за Стерненко: что известно
Протест на Банковой из-за Стерненко: что известно
DAILY
Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине