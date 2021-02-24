Reuters заявляет о проблемах с поставками вакцин AstraZeneca в ЕС
Фармацевтическая компания AstraZeneca планирует поставить меньше половины вакцин от коронавируса в ЕС, от того количества, которое планировалось поставить по контракту во втором квартале. Планировалось поставить 180 млн доз.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя ЕС.
Согласно контракту AstraZeneca с ЕС, компания должна была доставить во втором квартале 180 млн доз.
Но агентству стало известно, что компания поставит менее 90 миллионов доз во втором квартале.
В AstraZeneca в ответ на эту информацию заявили, что усердно работают над повышением производительности.
"Мы надеемся, что сможем приблизить наши поставки к указанным показателям в соглашениях о предварительных закупках", - сказал агентству представитель компании.
Напомним, в Украине зарегистрировали вакцину против COVID-19 Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения. Решение Минздрав принял вчера.
Ранее сообщалось, что в Бразилии в первой половине 2021 года начнут производить вакцину против коронавируса. Страна договорилась с британской фармацевтической компанией AstraZeneca о передаче технологии.