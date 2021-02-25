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В Эстонии вводят новые ограничения из-за роста случаев COVID-19

Новина українською → Таллин, Четверг 25 февраля 2021 15:38
В Эстонии вводят новые ограничения из-за роста случаев COVID-19 Фото: девушка в маске (freepik)
Автор: РБК-Украина

Правительство Эстонии приняло решение ввести новые карантинные ограничения. Поскольку в стране начали расти случаи заражения коронавирусом.

Об этом сообщает ERR.

"Распространение коронавируса очень-очень высокое. Чтобы разбить цепочку заражения, мы вынуждены ввести новые ограничения", - заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

По ее словам, в школах дистанционное обучение для учащихся с 5-го по 12-й класс продлевается до конца марта, школьники 1-4 классов продолжат учиться очно.

До конца марта также вводится запрет на мероприятия в закрытых помещениях, включая киносеансы, театральные представления и концерты. При этом рестораны и бары будут закрываться в 18:00.

Мероприятия на открытом воздухе разрешены, если число их участников не будет превышать 10 человек и они не будут соприкасаться с другими группами.

Торговым центрам разрешено продолжить работу, но предприниматели сами могут ужесточать требования. В число этих мер входит отключение Wi-Fi на территории торговых центров, чтобы в них не собирались желающие воспользоваться беспроводным интернетом.

Предусмотрено принятие на работу дополнительных охранников для проверки соблюдения масочного режима, запрет на дегустации и прочие мероприятия, которые предполагают необходимость снимать маску.

Отмечается, что в настоящее время распространение коронавируса больше не носит очагового характера, а стало повсеместным. Больше всего люди заражаются в семьях и местах проведения публичных мероприятий.

В четверг был установлен новый антирекорд по случая заражения коронавирусом. Так, было выявлено 1 154 новых случая инфицирования. До этого наибольший суточный показатель заболеваемости был зарегистрирован 7 января. Тогда инфицирование подтвердили у 1 104 заболевших.

Напомним, 15 декабря правительство Эстонии одобрило план вакцинации населения от коронавируса. Таким образом там готовятся к предоставлению разрешения на использование в ЕС первых вакцин от COVID-19.

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