Ситуація на кордоні: Росія намагається розширити зону боїв у Сумській області

Російські окупанти продовжують спроби прорвати українську оборону у Сумській області. Армія РФ намагається розширити зону боїв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.
За його словами, ситуація на Сумському напрямку біля кордону з Росією - непроста. Найбільше прикута увага до окремих відтинків - це напрямок, зокрема, населених пунктів Басівка та Журавка. Там ворог застосовує тактику малих штурмових груп.
Фото: карта боїв на Сумському напрямку (скриншот deepstatemap.live)
"І за останній період бачимо, що він навіть намагається розширити і у межах цієї зони, і на інші ділянки, де ми періодично викриваємо спроби заходу таких груп", - зазначив Демченко.
Речник ДПСУ повідомив, що іноді росіяни намагаються прорватися на квадроциклах, щоб максимально швидко заглибитися на територію України, закріпитися і з підкріпленням розширювати зону боїв.
"Фактично інколи це групи по кілька осіб, інколи це близько п'яти осіб. Окремо це, звісно, і обстріли, які не припиняє противник, застосовуючи різноманітне озброєння і також прикриваючи дії таких малих штурмових груп на окремих ділянках, про які ми щойно говорили", - додав він.
На питання про те, чи намагаються росіяни накопичувати сили біля України, Демченко відповів, що поряд з самим кордоном армія РФ відкрито не тримає свої сили.
Нагадаємо, 26 квітня начальник російського Генштабу Валерій Герасимов доповів російському диктатору Володимиру Путіну про нібито повне "звільнення" Курської області. Він також заявив, що армія РФ нібито створює "зону безпеки" в Сумській області.
Крім того, Герасимов вперше офіційно визнав, що війська КНДР воюють проти України у Курській області.
Генеральний штаб ЗСУ спростував заяви Герасимова про Курську області. У ранковому зведені 27 квітня Генштаб повідомив, що Сили оборони за добу зупинили 15 штурмових дій загарбників на Курському напрямку.
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