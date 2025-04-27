Ситуация на границе: Россия пытается расширить зону боев в Сумской области

По его словам, ситуация на Сумском направлении у границы с Россией - непростая. Больше всего приковано внимание к отдельным отрезкам - это направление, в частности, населенных пунктов Басовка и Журавка. Там враг применяет тактику малых штурмовых групп.



Фото: карта боев на Сумском направлении (скриншот deepstatemap.live)



"И за последний период видим, что он даже пытается расширить и в пределах этой зоны, и на другие участки, где мы периодически разоблачаем попытки захода таких групп", - отметил Демченко.

Спикер ГПСУ сообщил, что иногда россияне пытаются прорваться на квадроциклах, чтобы максимально быстро углубиться на территорию Украины, закрепиться и с подкреплением расширять зону боев.

"Фактически иногда это группы по несколько человек, иногда это около пяти человек. Отдельно это, конечно, и обстрелы, которые не прекращает противник, применяя разнообразное вооружение и также прикрывая действия таких малых штурмовых групп на отдельных участках, о которых мы только что говорили", - добавил он.

На вопрос о том, пытаются ли россияне накапливать силы возле Украины, Демченко ответил, что рядом с самой границей армия РФ открыто не держит свои силы.