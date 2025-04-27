Ситуація на кордоні: Росія намагається розширити зону боїв у Сумській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

За його словами, ситуація на Сумському напрямку біля кордону з Росією - непроста. Найбільше прикута увага до окремих відтинків - це напрямок, зокрема, населених пунктів Басівка та Журавка. Там ворог застосовує тактику малих штурмових груп.



Фото: карта боїв на Сумському напрямку (скриншот deepstatemap.live)



"І за останній період бачимо, що він навіть намагається розширити і у межах цієї зони, і на інші ділянки, де ми періодично викриваємо спроби заходу таких груп", - зазначив Демченко.

Речник ДПСУ повідомив, що іноді росіяни намагаються прорватися на квадроциклах, щоб максимально швидко заглибитися на територію України, закріпитися і з підкріпленням розширювати зону боїв.

"Фактично інколи це групи по кілька осіб, інколи це близько п'яти осіб. Окремо це, звісно, і обстріли, які не припиняє противник, застосовуючи різноманітне озброєння і також прикриваючи дії таких малих штурмових груп на окремих ділянках, про які ми щойно говорили", - додав він.

На питання про те, чи намагаються росіяни накопичувати сили біля України, Демченко відповів, що поряд з самим кордоном армія РФ відкрито не тримає свої сили.