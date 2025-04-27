Ситуация на границе: Россия пытается расширить зону боев в Сумской области
Российские оккупанты продолжают попытки прорвать украинскую оборону в Сумской области. Армия РФ пытается расширить зону боев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.
По его словам, ситуация на Сумском направлении у границы с Россией - непростая. Больше всего приковано внимание к отдельным отрезкам - это направление, в частности, населенных пунктов Басовка и Журавка. Там враг применяет тактику малых штурмовых групп.
Фото: карта боев на Сумском направлении (скриншот deepstatemap.live)
"И за последний период видим, что он даже пытается расширить и в пределах этой зоны, и на другие участки, где мы периодически разоблачаем попытки захода таких групп", - отметил Демченко.
Спикер ГПСУ сообщил, что иногда россияне пытаются прорваться на квадроциклах, чтобы максимально быстро углубиться на территорию Украины, закрепиться и с подкреплением расширять зону боев.
"Фактически иногда это группы по несколько человек, иногда это около пяти человек. Отдельно это, конечно, и обстрелы, которые не прекращает противник, применяя разнообразное вооружение и также прикрывая действия таких малых штурмовых групп на отдельных участках, о которых мы только что говорили", - добавил он.
На вопрос о том, пытаются ли россияне накапливать силы возле Украины, Демченко ответил, что рядом с самой границей армия РФ открыто не держит свои силы.
РФ заявила об "освобождении" Курской области
Напомним, 26 апреля начальник российского Генштаба Валерий Герасимов доложил российскому диктатору Владимиру Путину о якобы полном "освобождении" Курской области. Он также заявил, что армия РФ якобы создает "зону безопасности" в Сумской области.
Кроме того, Герасимов впервые официально признал, что войска КНДР воюют против Украины в Курской области.
Генеральный штаб ВСУ опроверг заявления Герасимова о Курской области. В утренней сводке 27 апреля Генштаб сообщил, что Силы обороны за сутки остановили 15 штурмовых действий захватчиков на Курском направлении.
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