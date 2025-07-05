Ситуація на кордоні з Білоруссю: чи є загроза для України - відповідь ДПСУ

"Вкрай відмінна ситуація від кордону з Росією. Якихось нестандартних дій по той бік ми не фіксуємо. Але звісно це не має бути таким сталим значенням, що загрози з боку Білорусі немає", - сказав Демченко.

Він зазначив, що для України цей напрямок, як і раніше - є загрозливим. І так буде до тих пір, поки Білорусь не припинить підтримувати Росію у розв'язуванні війни проти нашої держави.

"Якогось угрупування, станом на зараз, на території Білорусі, яке було сформовано, або яке формувалося і несло загрозу нашій державі - немає. В той же час звісно, підрозділи розвідки стежать за тим, чи не змінюється ситуація, і власне зараз наша увага прикута до анонсованих спільних навчань", - резюмував речник ДПСУ.