Ситуація на кордоні з Білоруссю: чи є загроза для України - відповідь ДПСУ

Станом на зараз на кордоні з Білоруссю нестандартних дій не зафіксовано. Однак це не означає, що з боку цієї країни немає загроз для України.
Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Ми Україна".
"Вкрай відмінна ситуація від кордону з Росією. Якихось нестандартних дій по той бік ми не фіксуємо. Але звісно це не має бути таким сталим значенням, що загрози з боку Білорусі немає", - сказав Демченко.
Він зазначив, що для України цей напрямок, як і раніше - є загрозливим. І так буде до тих пір, поки Білорусь не припинить підтримувати Росію у розв'язуванні війни проти нашої держави.
"Якогось угрупування, станом на зараз, на території Білорусі, яке було сформовано, або яке формувалося і несло загрозу нашій державі - немає. В той же час звісно, підрозділи розвідки стежать за тим, чи не змінюється ситуація, і власне зараз наша увага прикута до анонсованих спільних навчань", - резюмував речник ДПСУ.
Нагадаємо, кілька тижнів тому президент України Володимир Зеленський заявив, що режим диктатора Білорусі боїться провокацій і намагається проводити військові навчання подалі від українського кордону.
Відповідну заяву було зроблено у відповідь на запитання про ризик наступу РФ на Житомирську, Волинську та Чернігівську області з території Білорусі під виглядом навчань.
"Я думаю, сам Лукашенко боїться, що ми в Україні будемо вважати, що присутність континенту на навчаннях - це підготовка до наступальних дій. Він розуміє, після наших кроків у відповідь на Курському напрямку, якщо ми будемо відчувати загрозу - на що ми здатні", - заявив президент.
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