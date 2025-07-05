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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Ситуація на кордоні з Білоруссю: чи є загроза для України - відповідь ДПСУ

Фото: речник ДПСУ Андрій Демченко (mediacenter.org.ua)
Автор: Едуард Ткач

Станом на зараз на кордоні з Білоруссю нестандартних дій не зафіксовано. Однак це не означає, що з боку цієї країни немає загроз для України.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Ми Україна".

"Вкрай відмінна ситуація від кордону з Росією. Якихось нестандартних дій по той бік ми не фіксуємо. Але звісно це не має бути таким сталим значенням, що загрози з боку Білорусі немає", - сказав Демченко.

Він зазначив, що для України цей напрямок, як і раніше - є загрозливим. І так буде до тих пір, поки Білорусь не припинить підтримувати Росію у розв'язуванні війни проти нашої держави.

"Якогось угрупування, станом на зараз, на території Білорусі, яке було сформовано, або яке формувалося і несло загрозу нашій державі - немає. В той же час звісно, підрозділи розвідки стежать за тим, чи не змінюється ситуація, і власне зараз наша увага прикута до анонсованих спільних навчань", - резюмував речник ДПСУ.

Зеленський про наступ з території Білорусі

Нагадаємо, кілька тижнів тому президент України Володимир Зеленський заявив, що режим диктатора Білорусі боїться провокацій і намагається проводити військові навчання подалі від українського кордону.

Відповідну заяву було зроблено у відповідь на запитання про ризик наступу РФ на Житомирську, Волинську та Чернігівську області з території Білорусі під виглядом навчань.

"Я думаю, сам Лукашенко боїться, що ми в Україні будемо вважати, що присутність континенту на навчаннях - це підготовка до наступальних дій. Він розуміє, після наших кроків у відповідь на Курському напрямку, якщо ми будемо відчувати загрозу - на що ми здатні", - заявив президент.

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