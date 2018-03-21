Ситуация с компанией Facebook не повлияла на акции технологического сектора

Американская компания потеряла в ценных бумагах 10 процентов за последние две сессии

Европейские фондовые рынки снизились в начале торгов среды, при этом инвесторы ждали итогов заседания Федеральной резервной системы, рассчитывая на сигналы о темпах ожидаемого повышения ставок. Об этом сообщает Reuters.

К 11.11 (по Киеву) панъевропейский индекс STOXX 600 опустился на 0,21 процента на фоне слабости финансового, ресурсного и промышленного секторов.

В то же время в лидеры роста вышел технологический сектор, поднявшийся на 0,12 процента.

На данный момент сектор практически не отреагировал на сообщения о неправомерном использовании данных пользователей Facebook, которые привели к падению бумаг американской компании на 10 процентов за последние две сессии.

Бумаги Kingfisher оказались в лидерах падения, потеряв около 8 процентов, поскольку компания предупредила о "возросшей неопределенности" на британском рынке.

Акции Ubisoft подорожали на 5,54 процента, так как Vivendi продала свою долю акций производителя видеоигр за 2 миллиарда евро ($2,45 миллиарда). Стоимость бумаг Vivendi выросла на 1,03 процента.

Акции Hermes подскочили на 3 процента, так как маржа прибыли производителя товаров класса люкс достигла рекордной отметки в 2017 году. Кроме того, компания увеличила размер дивидендов.

Напомним, как сообщалось ранее, состояние Марка Цукерберга сократилось на 6,06 млрд долларов из-за снижения курса акций Facebook.

Также ранее сообщалось, что в этом году за период с 26 января по 8 февраля, глобальный фондовый рынок потерял из-за двух волн обвала около 5,2 трлн долларов, что составляет около 6% совокупной капитализации.