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Цукерберг потерял 6 млрд долларов после скандала с потерей данных

НовостиЭкономика    20.03.2018 - 11:01
Фото: Марк Цукерберг (facebook.com/zuck)
Фото: Марк Цукерберг (facebook.com/zuck)

Несмотря на скандал с Facebook Цукерберг остается в четверке самых богатых людей планеты

Состояние Марка Цукерберга сократилось на 6,06 миллиарда долларов за последние сутки из-за снижения курса акций Facebook. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Однако, по информации телеканала, несмотря на потерю более шести миллиардов, Цукерберг остается на четвертой позиции рейтинга самых богатых людей планеты.

До этого, Facebook начала внутреннее расследование после того как стало известно, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica сохраняла и анализировала данные примерно о 50 миллионов граждан, имеющих страницы в социальной сети. В компании это опровергают.

После этого акции компании упали на 4,4 процента.

Напомним, как сообщалось ранее, в начале марта, богатейшие люди мира по версии Bloomberg за последние три дня потеряли 128 млрд долларов на падении американского фондового рынка. Как сообщается, больше всех потеряли постоянные фигуранты рейтинга Bloomberg-500 глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет и основатель Facebook Марк Цукерберг – 3,7 млрд долларов каждый.

Также ранее, Цукерберг потерял 2,9 млрд долларов после объявления об изменениях в Facebook. В результате состояние Цукерберга, согласно Bloomberg Billionaires Index, уменьшилось с 77,3 млрд до 74,4 млрд долларов.

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Теги: акции, Facebook
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