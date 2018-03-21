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Ситуація з компанією Facebook не вплинула на акції технологічного сектора

НовиниЕкономіка    21.03.2018 - 13:05
Фото: торги на фондових ринках (flickr.com)
Фото: торги на фондових ринках (flickr.com)

Американська компанія втратила в цінних паперах 10 відсотків за останні дві сесії

Європейські фондові ринки знизилися на початку торгів середи, при цьому інвестори чекали підсумків засідання Федеральної резервної системи, розраховуючи на сигнали про темпи очікуваного підвищення ставок. Про це повідомляє Reuters.

До 11.11 (по Києву) загальноєвропейський індекс STOXX 600 опустився на 0,21 відсотка на тлі слабкості фінансового, ресурсного і промислового секторів.

У той же час в лідери зростання вийшов технологічний сектор, який піднявся на 0,12 відсотка.

На даний момент сектор практично не відреагував на повідомлення про неправомірне використання даних користувачів Facebook, які призвели до падіння паперів американської компанії на 10 відсотків за останні дві сесії.

Папери Kingfisher виявилися в лідерах падіння, втративши близько 8 відсотків, оскільки компанія попередила про "зростаючої невизначеності" на британському ринку.

Акції Ubisoft подорожчали на 5,54 відсотка, так як Vivendi продала свою частку акцій виробника відеоігор за 2 мільярди євро ($2,45 мільярда). Вартість паперів Vivendi виріс на 1,03 відсотка.

Акції Компанії підскочили на 3 відсотки, так як маржа прибутку виробника товарів класу люкс досягла рекордної позначки в 2017 році. Крім того, компанія збільшила розмір дивідендів.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, статки Марка Цукерберга скоротилося на 6,06 млрд доларів через зниження курсу акцій Facebook.

Також раніше повідомлялося, що в цьому році за період з 26 січня по 8 лютого, глобальний фондовий ринок втратив з-за двох хвиль обвалу близько 5,2 трлн доларів, що становить близько 6% сукупної капіталізації.

Цукерберг втратив 6 млрд доларів після скандалу з втратою даних ФДМ оголосив про продажу блокпакета акцій "Одесаобленерго"
Теги: фондовый рынок, торги, акции
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