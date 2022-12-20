Ситуація в Київській області критична. Без світла 80% регіону

Ситуація з електропостачанням у Київській області залишається критичною. Без світла перебуває 80% регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Олексія Кулеби.

"Найскладніша ситуація в Бучанському, Вишгородському, Обухівському та частково Фастівському районах. Це понад 30 громад. Пріоритетними для електропостачання є об’єкти критичної інфраструктури - лікарні, об'єкти тепло- та водопостачання", - розповів він.

За словами Кулеби, після нещодавніх атак дронами та ракетними обстрілами відновлення електропостачання триває.

"Внаслідок масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури “Укренерго” застосовує екстрені вимкнення електрики. Наголошу, що з кожним ворожим обстрілом складність та тривалість ремонтних робіт зростає", - констатує очільник регіону.

Наразі енергетики продовжують займатись відновленням електропостачання.

"У координації з "Укренерго" та ДТЕК докладаємо всіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити електропостачання та вийти на планові графіки вимкнень. Будемо оперативно інформувати про хід відновлювальних робіт", - додав Кулеба.