Ситуация в Киеве спокойная и полностью контролируется, - Нацгвардия

Несмотря на нападение России на Украину ситуация в Киеве спокойная и полностью контролируется. Сообщается, что Национальная гвардия и полиция в усиленном режиме охраняют порядок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook НГУ.

"Полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины усиленно несут службу по обеспечению публичной безопасности и порядка", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что с населением проводят разъяснительную работу по мерам личной безопасности и поведению в экстремальных ситуациях.

"Ситуация в столице полностью контролируется. Призываем киевлян не паниковать, всячески содействовать правоохранителям в исполнении их служебных обязанностей, ведь все, что мы делаем, необходимо для обеспечения безопасности в городе", - говорится в сообщении.