Ситуация в Киеве позволяет с понедельника выйти в школы всем ученикам, - Рубан

Фото: Олег Рубан (РБК-Украина)

Ситуация с коронавирусом в Киеве позволяет возобновить обучение в школах ученикам всех классов с понедельника, 25 января. Окончательное решение будет принято в пятницу, 22 января.

Об этом РБК-Украина сообщил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, сейчас обсуждается вопрос о том, выйдут ли в школу только 1-4 классы, или все ученики.

"Учитывая ситуацию, я думаю, что пойдут все. Но объективно будет завтра известно. Сегодня я могу сказать, что школьники могут идти на обучение (в школы - ред.)", - заявил Рубан.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что киевские власти намерены с 25 января возобновить очное обучение во всех школах столицы.

Также министр образования Сергей Шкарлет сообщал, что после завершения локдауна ученики выпускных классов вернутся к смешанной форме обучения. При этом сам министр выступает за восстановление полноформатного обучения для всех учеников.

До этого Шкарлет сообщил, что после жесткого карантина к полноформатному обучению смогут вернуться ученики младших классов.