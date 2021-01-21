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Ситуація в Києві дозволяє з понеділка вийти до школи всім учням, - Рубан

Київ, Четвер 21 січня 2021 13:47
Ситуація в Києві дозволяє з понеділка вийти до школи всім учням, - Рубан
Фото: Олег Рубан (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Ситуація з коронавірусом в Києві дозволяє відновити навчання в школах учням всіх класів з понеділка, 25 січня. Остаточне рішення буде прийнято в п'ятницю, 22 січня.

Про це РБК-Україна повідомив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, зараз обговорюється питання про те, чи вийдуть в школу тільки 1-4 класи, чи всі учні.

"Враховуючи ситуацію, я думаю, що підуть всі. Але об'єктивно буде завтра відомо. Сьогодні я можу сказати, що школярі можуть йти на навчання (школи - ред.)", - заявив Рубан.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що київська влада має намір з 25 січня відновити очне навчання у всіх школах столиці.

Також міністр освіти Сергій Шкарлет повідомляв, що після завершення локдауну учні випускних класів повернуться до змішаної форми навчання. При цьому сам міністр виступає за відновлення повноформатного навчання для всіх учнів.

До цього Шкарлет повідомив, що після жорсткого карантину до повноформатного навчання зможуть повернутися учні молодших класів.

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