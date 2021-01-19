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Ученики выпускных классов вернутся к смешанной форме обучения, - Шкарлет

Киев, Вторник 19 января 2021 08:55
Ученики выпускных классов вернутся к смешанной форме обучения, - Шкарлет
Фото: Сергей Шкарлет (mon.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Украинские ученики выпускных классов после завершения локдауна вернутся к смешанной форме обучения. В регионах, где ситуация с коронавирусом будет контролируемой, ученики 9 и 11 классов смогут вернуться к полноценному очному обучению.

Об этом в Telegram заявил министр образования Сергей Шкарлет.

Он отметил, что возвращение учеников выпускных классов к полноформатному обучению является крайне необходимым и важным.

"После завершения усиленных карантинных мероприятий, при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации, учащиеся выпускных классов вернутся к смешанной формы обучения. В областях, где показатели заболеваемости СOVID-19 будут контролируемыми, буду поднимать вопрос о возвращении школьников 9-х и 11-х классов за парты", - заявил Шкарлет.

Министр отметил, что также планируется восстановление полноформатного или смешанного обучения для школьников других классов.

"Продолжаются соответствующие консультации с министром здравоохранения Максимом Степановым и главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко", - добавил он.

Ранее Шкарлет сообщал, что после локдауна младшие классы смогут вернуться к полноформатному обучению.

Также РБК-Украина писало, что власти Киева просили правительство возобновить очное обучение младшей школы.

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