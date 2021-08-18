Ситуация катастрофическая: Гаити накрыл шторм после землетрясения, уже почти 2 тысячи жертв

На Гаити произошло мощное землетрясение, после которого страну накрыл шторм "Грейс". Число погибших возросло до 1941 человека, еще 9900 человек пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AP.
Шторм обрушился на юго-запад Гаити, который больше всего пострадал от землетрясения. Многим людям пришлось ждать медицинской помощи, лежа на улице в палящей жаре.
Глава Управления гражданской защиты Гаити Джерри Чандлер признал катастрофическую ситуацию.
"Люди становятся агрессивными", - сказал он.
Некоторые дети осиротели в результате землетрясения, а некоторые подростки начали голодать.
"Я вижу, как дети плачут на улице, люди просят у нас поесть, но и у нас мало еды", - сказал Пети-Фрер, полевой менеджер организации "Спасите детей".
Напомним, землетрясение, произошедшее примерно в 125 километрах к западу от столицы Порт-о-Пренс, чуть не разрушило несколько городов и вызвало оползни.