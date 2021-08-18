Ситуація катастрофічна: Гаїті накрив шторм після землетрусу, вже майже 2 тисячі жертв

Шторм обрушився на південний захід Гаїті, який найбільше постраждав від землетрусу. Багатьом людям довелося чекати медичної допомоги, лежачи на вулиці в пекучій спеці.

Голова Управління цивільного захисту Гаїті Джеррі Чандлер визнав катастрофічну ситуацію.

"Люди стають агресивними", - сказав він.

Деякі діти осиротіли в результаті землетрусу, а деякі підлітки почали голодувати.

"Я бачу, як діти плачуть на вулиці, люди просять у нас поїсти, але і у нас мало їжі", - сказав Петі-Фрер, польовий менеджер організації "Врятуйте дітей".