Ситуація катастрофічна: Гаїті накрив шторм після землетрусу, вже майже 2 тисячі жертв

На Гаїті стався потужний землетрус, після якого країну накрив шторм "Грейс". Кількість загиблих зросла до 1941 людини, ще 9900 осіб постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AP.
Шторм обрушився на південний захід Гаїті, який найбільше постраждав від землетрусу. Багатьом людям довелося чекати медичної допомоги, лежачи на вулиці в пекучій спеці.
Голова Управління цивільного захисту Гаїті Джеррі Чандлер визнав катастрофічну ситуацію.
"Люди стають агресивними", - сказав він.
Деякі діти осиротіли в результаті землетрусу, а деякі підлітки почали голодувати.
"Я бачу, як діти плачуть на вулиці, люди просять у нас поїсти, але і у нас мало їжі", - сказав Петі-Фрер, польовий менеджер організації "Врятуйте дітей".
Нагадаємо, землетрус, що стався приблизно в 125 кілометрах на захід від столиці Порт-о-Пренс, мало не зруйнував кілька міст і викликав зсуви.