ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Ситуация в Карабахе: Пашинян выразил недовольство советнику Трампа

Нагорный Карабах, Понедельник 05 октября 2020 11:48
Ситуация в Карабахе: Пашинян выразил недовольство советнику Трампа
Фото: Никол Пашинян (facebook.com/nikol.pashinyan)
Автор: Анастасия Рокитна

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что выразил советнику президента США Дональда Трампа недовольство в связи с использованием Турцией против Карабаха истребителей F-16. Он рассказал о разговоре с советником по национальной безопасности США Робертом О'Брайеном.

Об этом он заявил в интервью The New York Times.

Пашинян поднял вопрос о том, почему ничего не предпринимается для того, чтобы помешать Турции использовать американские F-16 против армян. Призыв Роберту О'Брайену был сделан вскоре после начала ожесточенных боев в Нагорном Карабахе.

Пашинян сказал, что конфликт перешел в гораздо более опасную фазу из-за прямого военного вмешательства Турции в пользу Азербайджана.

Напомним, глава Нагорного Карабаха призвал готовиться к долгосрочной войне.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может оказать военную поддержку Азербайджану.

Также Пашинян заявил, что Ереван рассматривает вариант с признанием независимости Нагорного Карабаха.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Никол ПашинянДональд ТрампНагорный Карабах
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь