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Ситуация в Кабуле: остались посольства только трех стран

Автор: Анастасия Рокитна

Афганистан перешел под управление "Талибана", после чего многие страны эвакуировали свои посольства. В Кабуле остались посольства только трех стран - России, Китая и Пакистана.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BBC.

Индия стала последней страной, которая эвакуировала сотрудников своего посольства из Кабула.

Россия ранее заявила о намерении лишь частично эвакуировать своих сотрудников.

Посольство Китая не прокомментировало свои дальнейшие планы, но предупредило местных китайских жителей "уделять пристальное внимание ситуации с безопасностью".

В свою очередь Индонезия заявила, что сохранит "небольшую дипломатическую миссию" в стране, хотя также эвакуирует свое посольство.

Напомним, "Талибан" объявил "амнистию" чиновникам Афганистана и призвал вернуться к работе.

Отметим, президент Америки Джо Байден заявил, что США не должны вмешиваться во внутренние конфликты других стран.

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Афганистан