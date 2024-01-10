Ситуація із житлом складна. У яких землях Німеччини ще приймають українців

Німеччина продовжує приймати українців за програмою тимчасового захисту. Житло надають у тій федеральній землі, де біженці реєструються вперше.
Де ще приймають українських біженців у Німеччині та які умови у первинних пунктах прийому, РБК-Україна розповідає з посиланням на проект uahelp.wiki.
Держава організує біженцям з України житло та харчування, однак у перші місяці умови проживання можуть бути непростими. Поселити можуть як у квартиру, готель, так і в гуртожиток, колишній будинок для людей похилого віку, казарму, пристосований порожній гіпермаркет. Іноді – зі зручностями на вулиці. Також по сусідству можуть розміщувати біженців із інших країн.
"У Німеччині дуже важка ситуація з житлом. Якщо вам ніде жити, ви ніколи не залишитеся на вулиці, але маєте розраховувати на багато місяців проживання в ангарах, гуртожитках, контейнерах чи спортзалах, необов'язково поблизу великого міста", – попереджають волонтери проекту.
Більшість біженців прибувають у первинні приймальні пункти (табори). Звідти людей розподіляють територією федеральної землі. Але у випадку перевиконання квот біженців можуть перенаправити на іншу землю.
"У вас є лише одна можливість зареєструватися, після цього в іншому місці вас не приймуть. Ви будете зобов'язані жити в тій федеральній землі, в якій зареєструєтеся або в яку будете направлені", – пояснюють uahelp.wiki.
Для переїзду в іншу землю буде потрібний спеціальний дозвіл, який можна отримати тільки з поважних причин: робота або навчання, подружжя або неповнолітні діти.
У столиці Німеччини та у федеральних землях відкриті такі пункти прийому біженців з України:
Берлін:
Баден-Вюртемберг:
Баварія:
Гессен:
Північний Рейн-Вестфалія:
Саарланд
Тюрінгія:
Умови у всіх таборах первинного прийому приблизно однакові. Українцям радять їхати туди, куди зручно дістатися. Усі приймальні пункти відкриті у режимі 24/7.
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