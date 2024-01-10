Ситуация с жильем сложная. В каких землях Германии еще принимают украинцев

В какое жилье могут поселить новоприбывших беженцев

Государство организует беженцам из Украины жилье и питание, однако в первые месяцы условия проживания могут быть непростыми. Поселить могут как в квартиру, отель, так и в общежитие, бывший дом престарелых, казарму, приспособленный пустующий гипермаркет. Иногда – с удобствами на улице. Также по соседству могут размещать беженцев из других стран.

"В Германии очень тяжелая ситуация с жильем. Если вам негде жить, вы никогда не останетесь на улице, но должны рассчитывать на многие месяцы проживания в ангарах, общежитиях, контейнерах или спортзалах, необязательно вблизи крупного города", – предупреждают волонтеры проекта.

Большинство беженцев прибывают в первичные приемные пункты (лагеря). Оттуда людей распределяют по территории федеральной земли. Но в случае перевыполнения квот беженцев могут перенаправить в другую землю.

"У вас есть только одна возможность зарегистрироваться, после этого в другом месте вас не примут. Вы будете обязаны жить в той федеральной земле, в которой зарегистрируетесь или в которую будете направлены", – объясняют в uahelp.wiki.

Для переезда в другую землю будет необходимо специальное разрешение, которое можно получить только по уважительным причинам: работа или обучение, супруги или несовершеннолетние дети.

Фото: Табір для біженців у Німеччині (gettyimages.com)

В каких землях открыты лагеря первичного приема

В столице Германии и в федеральных землях открыты такие пункты приема беженцев из Украины:

Берлин:

Tegel (бывший аэропорт) – самый большой пункт первичного приема. Оттуда направляют на расселение по всей Германии. Территория центра закрыта. Внутрь можно попасть на специальном автобусе. Если ехать на машине, нужно будет оставить ее на парковке снаружи и заехать внутрь автобусом. Все данные, включая телефонную линию центра, можно найти по ссылке.

Баден-Вюртемберг:

Карлсруэ (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe) – не принимают тех, кто приехал на собственном автомобиле (нет парковки). Не принимают домашних животных размером больше кошки.

Месштеттен (Geißbühlstraße 51, 72469 Meßstetten) – сложно добраться общественным транспортом, на машине можно. Не принимают с большими собаками (более 35 кг) и собаками бойцовских пород. Все животные живут в питомнике на территории приемного пункта, где хозяева их три раза в день проведывают, кормят и выгуливают. Вместе с хозяевами в комнатах питомцев не размещают.

Фрайбург (Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg) – лагерь не принимает людей, нуждающихся в медицинской помощи или специальном уходе; принимают с небольшими животными, которые должны находиться с хозяевами, собак нужно будет держать постоянно на поводке.

Ульм (Messe Ulm, Böfinger Straße 50, 89073 Ulm) – могут не принять беженцев из Украины и отправить дальше за свой счет. Этот лагерь не принимает с животными. По некоторым сведениям, охрана не пускает в лагерь людей, у которых в паспортах есть канадские визы.

Бавария:

Мюнхен (Dachauer Str. 122a, 80637 München) – из лагеря людей распределяют по Баварии, принимают с небольшими домашними животными.

приемные пункты Ankerzentrum – перед выездом следует узнать, где есть свободные места. Контакты: Мюнхен (Bayerischer Flüchtlingsrat München Westendstr. 19, 80339) +4989762234; Нюрнберг (Bayerischer Flüchtlingsrat Büro Nordbayern Gugelstr. 83, 90459), +4991199445946, kontakt@fluechtlingsrat-bayern.de.

Гессен:

Гиссен (Rödgener Straße 59-61, 35394 Gießen Ankunftshalle) – желательно приезжать до 20:00 в рабочие дни. В остальное время тоже принимают, но придется подождать. Если приехать поздно и без автомобиля, в Bahnhofsmission во Франкфурте могут разместить на одну ночь.

Северный Рейн-Вестфалия:

Бохум (Gersteinring 50, 44791 Bochum Erstaaufnahmeeinrichtung).

Саарланд

Лебах (Schlesierallee 17, 66822 Lebach).

Тюрингия:

Хермсдорф Hermsdorf (Max-Hellermann-Straße 15);

Условия во всех лагерях первичного приема приблизительно одинаковые. Украинцам советуют ехать туда, куда удобно добраться. Все приемные пункты открыты в режиме 24/7.