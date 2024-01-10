Ситуация с жильем сложная. В каких землях Германии еще принимают украинцев

Германия продолжает принимать украинцев по программе временной защиты. Жилье предоставляют в той федеральной земле, где беженцы регистрируются впервые.
Где еще принимают украинских беженцев в Германии и какие условия в первичных пунктах приема, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на проект uahelp.wiki.
Государство организует беженцам из Украины жилье и питание, однако в первые месяцы условия проживания могут быть непростыми. Поселить могут как в квартиру, отель, так и в общежитие, бывший дом престарелых, казарму, приспособленный пустующий гипермаркет. Иногда – с удобствами на улице. Также по соседству могут размещать беженцев из других стран.
"В Германии очень тяжелая ситуация с жильем. Если вам негде жить, вы никогда не останетесь на улице, но должны рассчитывать на многие месяцы проживания в ангарах, общежитиях, контейнерах или спортзалах, необязательно вблизи крупного города", – предупреждают волонтеры проекта.
Большинство беженцев прибывают в первичные приемные пункты (лагеря). Оттуда людей распределяют по территории федеральной земли. Но в случае перевыполнения квот беженцев могут перенаправить в другую землю.
"У вас есть только одна возможность зарегистрироваться, после этого в другом месте вас не примут. Вы будете обязаны жить в той федеральной земле, в которой зарегистрируетесь или в которую будете направлены", – объясняют в uahelp.wiki.
Для переезда в другую землю будет необходимо специальное разрешение, которое можно получить только по уважительным причинам: работа или обучение, супруги или несовершеннолетние дети.
В столице Германии и в федеральных землях открыты такие пункты приема беженцев из Украины:
Берлин:
Баден-Вюртемберг:
Бавария:
Гессен:
Северный Рейн-Вестфалия:
Саарланд
Тюрингия:
Условия во всех лагерях первичного приема приблизительно одинаковые. Украинцам советуют ехать туда, куда удобно добраться. Все приемные пункты открыты в режиме 24/7.
Напомним, мы писали, какие изменения для украинских беженцев в Германии запланированы в 2024 году. Размер выплат возрос, но условия получения могут ужесточить.
Также мы рассказывали, что украинцам в Германии будут искать работу в крупных компаниях. На знание языка теперь будут обращать внимание меньше.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.