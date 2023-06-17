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Ситуація у Херсоні після підриву ГЕС: вода опускається, а у місто повертають світло

Фото: у Херсонській області опускається вода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вода у Херсонській області опустилася нижче 1,3 метра. Енергетики почали повертати світло у підтоплені райони Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

"Рівень води продовжує знижуватися. На зараз він 1,32 (метра, - ред.). На жаль, деякі населені пункти залишаються підтопленими: 11 на правобережжі, 17 на лівобережжі", - заявив Прокудін.

Він зазначив, що в області вже частково перейшли до відкачування води. За минулу добу фахівці відкачали понад 22 тисячі тонн води.

За словами Прокудіна, у Херсоні вже почалися відновлювальні роботи у мікрорайоні Острів. Територію перевірили вибухотехніки та кінологи, а фахівці дорожньої служби почали розчищати шляхи.

"Сьогодні на Острові почнуть подавати напругу, це дозволить поновити водопостачання з артезіанських свердловин", - сказав очільник області.

Прокудін додав, що у Херсонській області встановлять чотири потужні установки для очищення води.

Ситуація у Херсоні

Російські окупанти затопили частину Херсона, підірвавши дамбу Каховської ГЕС. Найбільше постраждали прибережні райони міста.

Крім того, росіяни активно обстрілюють постраждалі райони. Військові повідомляють, що інтенсивність обстрілів з боку ворога знову зросла, оскільки війська повернулися на підтоплені позиції.

За минулу добу через обстріли Херсонської області загинули двоє осіб, ще 25 людей отримали поранення.

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