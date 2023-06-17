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Через вчорашній обстріл Херсонської області загинули двоє осіб, 25 - отримали поранення

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Херсон, Субота 17 червня 2023 08:32
Через вчорашній обстріл Херсонської області загинули двоє осіб, 25 - отримали поранення Фото: через вчорашній обстріл Херсона загинули двоє осіб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти за минулу добу, 16 червня, 75 разів обстріляли Херсон та область. Внаслідок атак ворога є жертви та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

Росіяни за добу випустили по Херсонській області 314 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та безпілотників. По Херсон окупантами випустили 44 снаряди.

Армія РФ обстріляла житлові квартали, а також будівлі навчальних, адміністративних закладів та закладу торгівлі в Херсоні.

Через ворожі обстріли загинули двоє осіб. Ще 25 людей отримали поранення.

Ситуація у Херсоні

Російські окупанти затопили частину Херсона, підірвавши дамбу Каховської ГЕС в ніч на 6 червня. Найбільше постраждав район Корабел.

Крім того, росіяни обстрілювали затоплені райони та надали можливості жителям безпечно евакуюватися. Військові повідомляють, що інтенсивність обстрілів з боку ворога знову зросла, оскільки війська повернулися на підтоплені позиції.

Вчора росіяни атакували Таврійський, Корабельний мікрорайони та центр Херсона.

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