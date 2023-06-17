ua ru
Сб, 17 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ситуація у Херсоні після підриву ГЕС: вода опускається, а у місто повертають світло

Новость на русском →
Херсон, Субота 17 червня 2023 09:50
Ситуація у Херсоні після підриву ГЕС: вода опускається, а у місто повертають світло Фото: у Херсонській області опускається вода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вода у Херсонській області опустилася нижче 1,3 метра. Енергетики почали повертати світло у підтоплені райони Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

"Рівень води продовжує знижуватися. На зараз він 1,32 (метра, - ред.). На жаль, деякі населені пункти залишаються підтопленими: 11 на правобережжі, 17 на лівобережжі", - заявив Прокудін.

Він зазначив, що в області вже частково перейшли до відкачування води. За минулу добу фахівці відкачали понад 22 тисячі тонн води.

За словами Прокудіна, у Херсоні вже почалися відновлювальні роботи у мікрорайоні Острів. Територію перевірили вибухотехніки та кінологи, а фахівці дорожньої служби почали розчищати шляхи.

"Сьогодні на Острові почнуть подавати напругу, це дозволить поновити водопостачання з артезіанських свердловин", - сказав очільник області.

Прокудін додав, що у Херсонській області встановлять чотири потужні установки для очищення води.

Ситуація у Херсоні

Російські окупанти затопили частину Херсона, підірвавши дамбу Каховської ГЕС. Найбільше постраждали прибережні райони міста.

Крім того, росіяни активно обстрілюють постраждалі райони. Військові повідомляють, що інтенсивність обстрілів з боку ворога знову зросла, оскільки війська повернулися на підтоплені позиції.

За минулу добу через обстріли Херсонської області загинули двоє осіб, ще 25 людей отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Херсонська ОДА Каховська ГЕС
NEWS
Вся правда про повістки. Кого призивають у першу чергу і за що загрожує тюремний термін
Вся правда про повістки. Кого призивають у першу чергу і за що загрожує тюремний термін
DAILY
Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом