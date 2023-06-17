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Ситуация в Херсоне после подрыва ГЭС: вода опускается, а в город возвращают свет

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Херсон, Суббота 17 июня 2023 09:50
Ситуация в Херсоне после подрыва ГЭС: вода опускается, а в город возвращают свет Фото: в Херсонской области опускается вода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Вода в Херсонской области опустилась ниже 1,3 метра. Энергетики начали возвращать свет в подтопленные районы Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

"Уровень воды продолжает снижаться. Сейчас он 1,32 (метра, - ред.). К сожалению, некоторые населенные пункты остаются подтопленными: 11 на правобережье, 17 на левобережье", - заявил Прокудин.

Он отметил, что в области уже частично перешли к откачке воды. За прошедшие сутки специалисты откачали более 22 тысячи тонн воды.

По словам Прокудина, в Херсоне уже начались восстановительные работы в микрорайоне Остров. Территорию проверили взрывотехники и кинологи, а специалисты дорожной службы начали расчищать пути.

"Сегодня на Острове начнут подавать напряжение, это позволит возобновить водоснабжение из артезианских скважин", - сказал глава области.

Прокудин добавил, что в Херсонской области установят четыре мощных установки для очистки воды.

Ситуация в Херсоне

Российские оккупанты затопили часть Херсона, подорвав дамбу Каховской ГЭС. Больше всего пострадали прибрежные районы города.

Кроме того, россияне активно обстреливают пострадавшие районы. Военные сообщают, что интенсивность обстрелов со стороны врага снова возросла, поскольку войска вернулись на подтопленные позиции.

За минувшие сутки из-за обстрелов Херсонской области погибли два человека, еще 25 человек получили ранения.

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