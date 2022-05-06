ВСУ имеют успехи на окраинах Харькова. Самой горячей точкой остается Изюм, - ОВА

Украинские военные имеют определенные успехи на окраинах Харькова. Однако самой горячей точкой в области остается Изюмское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова .

По его словам, российские оккупанты продолжают штурмовать Изюмское направление. В частности, активные бои ведутся на окраинах города Барвенково, расположенного неподалеку от Донецкой области.

Кроме того, российская армия вчера обстреливала Золочев, Чугуев, Лозовую и Дергачи. Также оккупанты трижды атаковали Харьков из реактивных систем залпового огня и дважды из артиллерии. Под вражескую атаку попали Киевский и Шевченковский районы. Сегодня ночью и утром российские войска нанесли еще два удара по Северной Салтовке.

Синегубов напомнил, что находится на улице без необходимости до сих пор опасно. Он призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги.

Сейчас в Харьковской области продолжается восстановление критически важной инфраструктуры, в частности газо-, водо - и электроснабжения.